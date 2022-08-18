Аварийное дерево на Комбинатской беспокоит жителей

К нам обратилась бобруйчанка, проживающая на улице Комбинатской. Таиса Григорьевна рассказала, что «около дома №71 на улице за забором стоит высокий аварийный тополь. Дереву уже лет 70. Внизу вырублено или прогнило глубокое дупло. При сильном ветре старое дерево может упасть на дом или гараж. Раньше там вырубались ветки для проведения электропроводки. Сейчас они снова выросли и как бы обнимают провода, они стучат по крыше частного дома и доставляют неудобства. Похожий случай уже был, одно дерево упало, к счастью, только немного повредило забор, не причинив большего вреда».

Мы отправили официальный запрос с просьбой обследования дерева и разъяснения ситуации в коммунальное унитарное предприятие «ДЭП г. Бобруйска» и получили следующий ответ за подписью директора Виктора Леоновича:

– В ходе обследования дерева вида тополь душистый, произраста­ющего на территории в районе дома №71 на улице Комбинатской, обслуживаемой нашим предприятием, было установлено, что дерево имеет значительное повреждение основания ствола стволовой гнилью. Составлено заключение о признании дерева опасным №970 от 4.08.2022 года, работы по удалению указанного объекта растительного мира будут произведены в сентябре текущего года.

Виктор Чабан