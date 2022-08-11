Аукцион помещения проводится повторно

Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о проведении 31 августа повторного открытого аукциона по продаже изолированного помещения по ул. Ульяновской, 21 (кафе).

Организатор аукциона: филиал «Бобруйский региональный инновационный центр развития бизнеса» ОАО «Отель «Турист», Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 13, каб.414, 8 (0225) 436372, 8(029) 1282151.

Продавец: Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района г. Бобруйска».

Начальная цена продажи снижена на 80% – 45 242,93 руб.

Размер задатка – 4 500,00 руб.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул.Войкова, 20, кабинет организатора. Последний день приема заявлений и внесения задатка 30 августа 2022 г. до 13-00.

Контактная информация по телефонам: 8(0225) 789866, 680034, 680033.