Аудиокниги для взрослых и детей можно прослушать на сайте Центральной библиотеки Могилева

Литературная off/online студия "Говорящие книги" начала работать в Центральной городской библиотеке имени К.Маркса в Могилеве. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

"На сайте центральной городской библиотеки появился новый раздел, где собраны все ранее изданные нами аудиокниги художественных произведений всемирно известных писателей: белорусских, русских, зарубежных. Здесь собраны издания как для взрослой аудитории, так и для детей, - рассказали в библиотеке. - Такая широкая подборка произведений поможет молодым родителям: можно перед сном включить ребенку сказку. Для учащихся школ новый раздел будет в помощь - здесь есть книги по школьной программе".

Электронный формат представленной библиотеки доступен для каждого пользователя. Кроме того, здесь размещены интересные факты из жизни авторов произведений. Пополняться электронная библиотека аудиокниг будет ежемесячно - ко дню рождения автора-юбиляра.

"Приятный голос, подобранная со вкусом музыка лучших композиторов мира, расслабляющая атмосфера видеороликов и вложенный при их создании позитив настроят зрителей и слушателей на гармоничное восприятие художественной литературы", - подчеркнули специалисты.

Кроме этого, раз в три месяца в рамках литературной студии будут проходить тематические встречи и презентации новых произведений.