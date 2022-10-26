Астрономы впервые обнаружили мощный «галактический ветер» в небольшой галактике

Ученые выяснили, что в соседней спиральной галактике M33 в созвездии Треугольника присутствуют мощные «галактические ветра». Это открытие стало первым признаком того, что такие потоки горячего газа существуют в небольших галактиках. О результатах работы сообщила пресс-служба немецкого Радиоастрономического института Общества Макса Планка (MPIfR), пишет ТАСС.

«Мы впервые стали свидетелями формирования мощных ветров в столь небольшой спиральной галактике. На их существование указали аномалии в поведении космических лучей в присутствии мощных межзвездных магнитных полей – эти разогнанные частицы набирали скорость в данных полях, а не теряли их, как должно происходить при отсутствии «галактических ветров», – заявила научный сотрудник MPIfR Фатима Табатабей.

Так называемые галактические ветра представляют собой быстрые потоки горячего газа, выброшенные за пределы галактики и образующие горячий пузырь вокруг нее. Они мешают притоку холодной материи из межзвездной среды, поэтому сегодня считаются одной из главных причин того, почему примерно половина близлежащих к нам галактик перестала производить новые звезды.

В прошлом астрономы считали, что подобные процессы затрагивают только относительно крупные эллиптические и спиральные галактики, потому что мощные «галактические ветра» не возникают в менее крупных скоплениях звезд. Астрономы из Ирана, Европы и Соединенных Штатов в ходе наблюдений за соседней галактикой M33 выяснили, что эти представления были ошибочными.