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Астрономы Китая зафиксировали вспышку гамма-излучения рекордной мощности

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Астрономы Китая зафиксировали вспышку гамма-излучения рекордной мощности

Большая высотная обсерватория воздушных ливней (LHAASO) Китая зафиксировала в космосе выброс гамма-излучения. Его энергия достигала 18 тераэлектронвольт (ТэВ), сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.

Как заявили астрономы обсерватории, энергия этих гамма-лучей более чем в 10 раз превышает аналогичные явления, которые были изучены в разные времена. "Были побиты существующие рекорды. Это имеет огромное значение в работе по выявлению механизма такого необыкновенного явления", - уточняется в сообщении ученых.

По подсчетам специалистов обсерватории, выброс излучения произошел на расстоянии 2 тыс. трлн световых лет от Земли. Китайские астрономы подчеркнули, что такие случаи "бывают раз в несколько десятилетий или даже в столетие".

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