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Профилактика

Ассоциация белорусских банков предупреждает о телефонных мошенниках

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Ассоциация белорусских банков предупреждает о телефонных мошенниках

Ассоциация белорусских банков предупреждает о телефонных мошенниках, сообщает БЕЛТА.

"Участились случаи мошенничества, когда преступники под видом сотрудников правоохранительных органов, банков, Ассоциации белорусских банков выманивают у граждан денежные средства или убеждают получить кредит, который также похищают. В связи с этим Ассоциация белорусских банков предупреждает: будьте бдительны", - подчеркнули в АББ.

Сотрудники банков и ассоциации не просят граждан взять кредит якобы с целью поимки преступника с поличным, не предлагают установить сторонние приложения и не требуют сообщить персональные данные и сведения о счетах, банковских карточках и тому подобном по телефону, в Viber или других мессенджерах. "В случае поступления подобных звонков проверяйте информацию при личном обращении в банк, посоветуйтесь с близкими, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы", - советуют в Ассоциации белорусских банков.

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