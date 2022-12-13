Ассоциация белорусских банков предупреждает о телефонных мошенниках, сообщает БЕЛТА.

"Участились случаи мошенничества, когда преступники под видом сотрудников правоохранительных органов, банков, Ассоциации белорусских банков выманивают у граждан денежные средства или убеждают получить кредит, который также похищают. В связи с этим Ассоциация белорусских банков предупреждает: будьте бдительны", - подчеркнули в АББ.

Сотрудники банков и ассоциации не просят граждан взять кредит якобы с целью поимки преступника с поличным, не предлагают установить сторонние приложения и не требуют сообщить персональные данные и сведения о счетах, банковских карточках и тому подобном по телефону, в Viber или других мессенджерах. "В случае поступления подобных звонков проверяйте информацию при личном обращении в банк, посоветуйтесь с близкими, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы", - советуют в Ассоциации белорусских банков.