Ассоциация танца зарегистрирована в Беларуси

Минюст зарегистрировал Белорусскую ассоциацию танца, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Белорусская ассоциация танца является ассоциацией по видам спорта, созданной с участием общественных объединений, и будет распространять свою деятельность на всей территории страны.

Как пояснили в Минюсте, ассоциация создана для развития и популяризации танцевального спорта, спортивных бальных танцев в Беларуси, объединения и координации деятельности юридических лиц, которые в нее входят.