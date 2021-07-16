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Спорт

Ассоциация танца зарегистрирована в Беларуси

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Ассоциация танца зарегистрирована в Беларуси

Минюст зарегистрировал Белорусскую ассоциацию танца, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Белорусская ассоциация танца является ассоциацией по видам спорта, созданной с участием общественных объединений, и будет распространять свою деятельность на всей территории страны.

Как пояснили в Минюсте, ассоциация создана для развития и популяризации танцевального спорта, спортивных бальных танцев в Беларуси, объединения и координации деятельности юридических лиц, которые в нее входят.

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