Ассоциация танца зарегистрирована в Беларуси
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Минюст зарегистрировал Белорусскую ассоциацию танца, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.
Белорусская ассоциация танца является ассоциацией по видам спорта, созданной с участием общественных объединений, и будет распространять свою деятельность на всей территории страны.
Как пояснили в Минюсте, ассоциация создана для развития и популяризации танцевального спорта, спортивных бальных танцев в Беларуси, объединения и координации деятельности юридических лиц, которые в нее входят.
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