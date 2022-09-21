Ас в своем деле. Светлана Тарахович продолжает семейную династию на ОАО «ФанДОК»

История современного ОАО «ФанДОК» началась в 1926 году, и с первых же дней работали на предприятии предки мастера мебельного цеха Светланы ТАРАХОВИЧ. Из представителей семьи сложилась крепкая и уважаемая трудовая династия, одна из старейших на бобруйском деревообрабатывающем комбинате.

Родоначальником династии стал Антон Жук, за ним на производство пришли многочисленные дети, внуки и правнуки большой семьи. «Прапрадед Антон построил дом в Бобруйске, и потом от Садовой до Социалистической улицы расселялись родственники из семьи Жуков (в городе называли Жуковская мыза). А какие дружные все были, какие огромные веселые семейные застолья собирались по праздникам! Почти все наши мужчины работали на «ФанДОКе». Мои предки вложили в династию трудолюбие, сплоченность», – рассказывает Светлана Владимировна. Ее родной дед Яков Ильич Жук служил в военно-­морском флоте, в пожарной службе нашего города, а с конца 1930-х годов работал на «ФанДОКе» бригадиром на бирже по приемке леса. Его 5 братьев и сестра, как и их дети, тоже трудились здесь по разным специальностям. Интересный факт: в семейной династии даже был немой Иван Ильич Жук, который в конно-транспортном цехе ухаживал за лошадями (в хозяйстве комбината их было около 100), которых использовали для перевозки грузов. Мама Светланы, Нелли Яковлевна, пришла на комбинат в 1957 году простой рабочей, а через 20 лет была уже в должности инженера-­лаборанта в центральной лаборатории.

В 1980 году на предприятие устроилась и юная Светлана. После школы хотела получить профессию модельера верхней одежды, но не поступила. Куда было идти девчонке? Конечно, на «ФанДОК», где трудилась почти вся семья, куда в детстве прибегала к родителям и где так вкусно пахнет свежим деревом. Первое рабочее место – укладчик пиломатериалов в 5-м цехе паркетной доски. Молодая, энергичная, трудолюбивая девушка настолько втянулась в работу, что через год уже и думать забыла о своей школьной мечте. Работать на «ФанДОКе» было интересно, хотя порой и нелегко. Целеустремленная молодежь понимала, что деньги просто так не даются, поэтому трудились доб­росовестно, чтобы родителям не было за них стыдно, чтобы чувствовать себя самостоятельными и близким помочь. «Всегда старались выполнять план, с азартом хватались за любую работу. Мы, комсомольцы, показывали, что лучшие, получали вымпелы победителей соцсоревнований. На все значимые праздники – 1 Мая, 7 ноября – гордо шли в городской колонне под знаменем «ФанДОКа». И первую в жизни путевку в молодежный центр «Спутник» возле Эльбруса в Нальчике я получила от профкома комбината. Начинались активная работа и участие в общественной жизни с комсомола, и потом тоже старалась быть впереди, чтобы шли за тобой, чтобы быть примером», – делится воспоминаниями молодости Светлана Тарахович.

С тех пор прошло 43 года. Светлана Владимировна освоила несколько специальностей (оператор, станочник, укладчик, приемщик) и вот уже 20 лет работает мастером мебельного цеха. В подчинении опытной и уважаемой в коллективе Светланы Тарахович сейчас 39 человек, в том числе и молодые ребята, которых учит уму-разуму и секретам профессии. Рабочие заранее перед сменой получают задание, продумывают с мастером, как четко и быстро сработать. В мебельном цехе Светлана Владимировна отвечает за участки, где занимаются обработкой и подготовкой сырья, заготовок, чтобы в дальнейшем из них делали мебель, двери. От работников этих участков зависит качество будущей мебели.

«Надо любить свою работу, а не просто «тянуть ноги» в цех, – считает мастер. – Чтобы не просто пришел и отстоял на рабочем месте, а чтобы интересно было работать, чтобы была отдача. Учу молодежь, как нас когда-то, ответственности, работоспособности, экономии. С благодарностью вспоминаю и руководителей комбината разных лет, которые делали все, чтобы «ФанДОК» развивался и процветал, и своих непосредственных начальников и мастеров в цехах, среди них Борис Зиновьевич Соркин, Наталья Николаевна Стельмах, Игорь Леонидович Рудой. Много было взлетов и падений с «ФанДОКом», но мы все радости и невзгоды прошли вместе. Никогда не было мысли бросить предприятие и уйти на другую работу».

Светлана Тарахович по возрасту на пенсии, но продолжает трудиться на благо родного предприятия, по-прежнему активно участвует и в общественной жизни: мероприятия, велопробеги, воспитание молодежи, экскурсии по Беларуси.

– Везде участвую, куда позовут, – улыбается мастер. – Люблю путешествовать по историческим местам. Езжу на велосипеде на работу. В лес люблю за грибами ходить. Нравится готовить для близких вкусные блюда. Семья у нас дружная, сплоченная, ко всем уважительное отношение. С мужем вырастили сына и дочку. Внуки Ева, Илларий и Иван учатся в школе, занимаются волейболом, греблей. Я и в теннис с ними могу поиграть, и в казаки-­разбойники. Дети со всей улицы собираются: «С вашей бабушкой так интересно!» Вот надеюсь, что внуки продолжат нашу славную семейную династию. Я горжусь моей семьей, моей династией, моим коллективом. Люблю «ФанДОК». И горда тем, что здесь работают такие хорошие люди. Благодарна богу, что эта история жизни была, есть и продолжается.