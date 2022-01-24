Артюковская: принимая Конституцию, мы думаем о будущем наших детей

Принимая Конституцию, мы думаем о будущем наших детей. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская.

"Референдум у нас в стране не впервые проводится. И это возможность для каждого человека высказать свое мнение, - отметила Владислава Артюковская. - Мнение каждого важно. Конституция - это свод законов, который мы все должны соблюдать, по ним жить. Поэтому важно понимать, что это касается каждого в нашей стране. И каждый должен прийти и сделать свой выбор. Чтобы потом не было разговоров: за меня все решили, меня не послушали. И мы должны быть к этому, безусловно, неравнодушны, потому что каждый за своего ребенка переживает, за его будущее. Принятие Конституции - это будущее наших детей".

Проведению референдума предшествовали диалоговые площадки. Абсолютно у каждого была возможность озвучить свои предложения. Молодежный театр эстрады также подключился к обсуждению проекта Конституции. "Творческий состав нашего театра бурно обсуждал проект Основного закона страны. Были вопросы, интересные замечания. Все были заинтересованы понять, какое правильное решение нужно принять, потому что от этого зависит наше будущее", - добавила она.