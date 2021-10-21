Артем Мясников: пока что результат в «Бобруйске» делают одни и те же люди

Хоккеисты «Бобруйска» обменялись победами (3:4, 4:3) с «Соболем» в спаренных матчах очередного тура высшей лиги. Главный тренер «бобров» Артем Мясников поделился впечатлениями от этих поединков.

– Хочу поблагодарить болельщиков за то, что пришли поддержать команду. Жаль, что вчера не удалось порадовать их победой. В составе ко многим ребятам есть доверие и хотелось бы, чтобы они увереннее проявляли свои лидерские качества. Пока что результат делают одни и те же люди. Верю в то, что еще многие ребята подтянутся и будут приносить пользу во благо командного результата, – сказал Артем Мясников.

По материалам пресс-службы ХК "Бобруйск"