Арт-объекты, выставка сельхозтехники и новая детская площадка: Шкловский район готовится к “Дажынкам”

Новая детская площадка, арт-объекты, памятный знак погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам и мемориальная доска Герою Социалистического Труда появятся в Шкловском районе к "Дажынкам". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Шкловского районного исполнительного комитета Андрей Камко.

"В этом году праздник состоится 22 октября на территории агрогородка Городец, где сегодня проживают более 520 человек, - отметил Андрей Камко. - На "Дажынкі" соберутся труженики села со всей Шкловщины, а также приглашенные гости из областного центра и соседних районов. Мероприятие пройдет с соблюдением всех противоэпидемических санитарных норм и требований".

К проведению праздника в районе стали готовиться заранее. Уже проведен ряд работ по благоустройству агрогородка: покрашены заборы и фасады зданий, отремонтировано дорожное покрытие, территория населенного пункта очищена от ненужной растительности - вырезаны кустарники и обкошена трава. В ближайшее время будут покрашены все бордюры и высажены деревья. Наводить порядок помогают как организации, так и сами местные жители.

"В первую очередь мы хотим сделать праздник для людей и оставить о нем хорошую память, - подчеркнул Андрей Камко. - Именно поэтому оборудовали к "Дажынкам" детскую площадку, где установили новое игровое оборудование: двое качелей, одну качалку, карусель и горку. Игровые элементы монтировались по согласованию с местными жителями: родители смогли выбрать, где им и их детям удобнее разместить площадку".

Кроме того, 22 октября в торжественной обстановке будет открыт памятный знак 427 погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам, уроженцам Городецкого сельсовета. Композиция из трех гранитных плит уже разместилась на специально оборудованной площадке между Городецким сельским Домом культуры и учебно-педагогическим комплексом детский сад - средняя школа. "Памятный знак - дань уважения и символ благодарности людям, подарившим нашему поколению возможность спокойно жить и мирно трудиться на своей земле", - подчеркнул Андрей Камко.

Приурочено к районным "Дажынкам" открытие еще одного значимого для населенного пункта объекта. На большом валуне рядом со зданием сельскохозяйственного предприятия ЗАО "АСБ-Агро Городец" появится мемориальная доска памяти Героя Социалистического Труда и матери-героини, воспитавшей десятерых детей, - Нины Митрофановны Барановой. Она родилась и работала на территории агрогородка. Начинала трудовую деятельность со звеньевой по льну, бригадира полеводческой бригады и телятницы, а признание получила почти за 20-летний опыт работы свинаркой на свиноферме совхоза "Городец". Помимо звания Героя Социалистического Труда женщина награждена медалью "За доблестную работу".

Кроме того, в агрогородке к празднику тружеников села появятся новые арт-объекты: работники местного Дома ремесел сделают два масштабных тематических граффити. Одно появится на фасаде двухэтажного жилого дома. Основу композиции составят спелые колосья в красивом глиняном сосуде, обрамленном белорусским орнаментом. Второй объект украсит здание трансформаторной подстанции возле сельского Дома культуры. Здесь художники изобразят родные пейзажи - поле со стогом сена и небольшой сельский домик.

"В день праздника состоится торжественная церемония награждения лучших представителей аграрной отрасли района, - заключил Андрей Камко. - На одной сцене мы соберем 28 тружеников села - механизаторов, водителей на отвозке зерна, звеньевых на уборочных работах и других профессионалов своего дела. Людей поздравят с завершением уборочной кампании, поблагодарят за труд, вручат заслуженные грамоты, подарки и денежные премии".

На территории Городца 22 октября будет организована выставка сельскохозяйственной техники и выездная торговля, а также презентация подворий районных хозяйств. Завершится мероприятие праздничным концертом и салютом. Возможность побывать на празднике будет и у жителей Шклова, для которых организуют дополнительные автобусные маршруты.

belta.by