Арсенал боеприпасов и взрывчатых веществ изъяли в Рогачевском районе. На место выезжала саперно-пиротехническая группа из Бобруйска

В Рогачевском районе у 54-летнего сельчанина изъяли арсенал боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В сентябре оперативники Гомельского управления ГУБОПиК МВД совместно с сотрудниками областной инспекции охраны животного и растительного мира провели санкционированный осмотр домовладения и хозпостроек жителя д.Ходосовичи. Имелась информация, что 54-летний мужчина может быть причастен к незаконному хранению запрещенных орудий рыболовства, а также боеприпасов и взрывчатых веществ.

При осмотре найдены и изъяты 7 ставных лесковых сетей, 5 сетевых полотен общей длиной почти 250 м, 2 сетевых подъемника и 2 подхвата. Во дворе дома и хозпостройках обнаружили 11 гранат различных наименований, 4 корпуса от них, 12 запалов и 5 составных частей от модернизированного упрощенного взрывателя, один запал системы "Ковешникова", 7 патронов к нарезному оружию. Там же нашли 82-миллиметровую минометную мину и два артиллерийских снаряда калибра 75 мм и 105 мм.

На место выезжала саперно-пиротехническая группа войсковой части 5527 из Бобруйска. "Специалисты определили, что мины и снаряды требуют уничтожения на месте, так как находятся в снаряженном состоянии и транспортировке не подлежат. В любой момент мог произойти взрыв. По остальному назначили взрывотехнические экспертизы", - рассказали в УВД.

Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз подтвердили: часть гранат и запал системы "Ковешникова" пригодны для производства взрыва.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в отношении боеприпасов и взрывчатых веществ. Сотрудники Госинспекции составили административный протокол за незаконное хранение орудий добычи рыбы.

В УВД добавили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и природоохранного законодательства.