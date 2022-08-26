АРМИ-2022: белорусы вошли в тройку лидеров конкурса «Полярная звезда»

Завоевать полярную звезду! Конкурсы АРМИ-2022 на финише. Один из этапов военной олимпиады развернулся на Брестском полигоне. Здесь мастерство демонстрировали силы специальных операций. Белорусы традиционно в тройке лидеров.

Полторы недели напряженных состязаний – позади, сегодня у участников финальный день. За звание лучших сражались команды из 6 государств. Соревновательный накал обеспечила и погода – +32°C, в таких условиях показать высший пилотаж непросто! Горячо также от задач и накала эмоций. Как говорят сами участники – ни дня без стрельбы.

Вот и сегодня финальный рубеж – с оружием в руках. Меткие выстрелы, ориентация на местности после подрыва – условия для команд действительно экстремальные. Важно сработать оперативно и не потерять заветные баллы. Арбитры отмечают хорошую подготовку военных из России, Судана и, конечно, Беларуси. У нашей команды есть все шансы оказаться на пьедестале. Беларусь два года подряд на этом этапе завоевывала золото.

Еще один яркий этап соревнований – марш-бросок. Белорусы финишировали достойно. Понятно, что устали все, палящее солнце – еще одно испытание на прочность. Здесь команды боролись за каждую секунду, время могло решить исход всех состязаний.

Кто в этом году достанет полярную звезду, станет известно только завтра. На Брестском полигоне пройдет церемония награждения. Но уже сейчас очевидно: белорусы приложили все усилия, чтобы наш флаг уверено развивался на армейских играх. Дальше дело за судейской комиссией. Оценка в такой конкуренции будет непростой.