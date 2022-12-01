Аркадий Шульман: «В Бобруйск приезжаю с удовольствием – приятные люди, красивый город»
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– В вашем городе бываю часто: в театре В.И Дунина-Марцинкевича показывают спектакль «Песя и Янко» по моей пьесе, провожу презентации журнала, вот принял и приглашение поработать сценаристом и режиссером фильма «Аллея Праведников», премьера которого состоялась сегодня. На протяжении 30 лет приезжаю в Бобруйск с удовольствием: вроде, в гости, но уже и как к себе домой. Люди здесь очень приятные и приветливые, а город чистый и красивый.
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