Арендаторы и владельцы зданий в историческом центре Бобруйска подпишут охранное обязательство

Решением Могилевского областного исполнительного комитета от 28 ноября 2022 г. № 59-25“Аб наданні культурнай каштоўнасці статусу і катэгорыі гісторыка-культурнай каштоўнасці” придан статус историко-культурной ценности категории «3» недвижимой историко-культурной ценности «Исторический центр Бобруйска».

В исторический центр г. Бобруйска вошли здания находящиеся по адресам:

ул. Интернациональная, 19;

ул. Советская, 36, 38, 40, 43, 54/68, 57, 64, 69, 70, 78/18, 83, 87;

ул. Социалистическая, 34, 36, 46/54, 47, 48, 54, 56/40, 60, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 78, 79, 81, 85, 89, 91, 97, 99, 103;

ул. Чонгарская, 67, 77;

ул. Комсомольская, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 47;

ул. К. Либкнехта, 39, 45;

ул. Дзержинского, 23, 23а, 50, 54, 58;

ул. Московская, 38, 42; пер. Пожарный, 3.

В соответствии со статьей 75 Кодекса Республики Беларусь о культуре собственник (пользователь) материальной историко-культурной ценности, а также землепользователь, на земельном участке которого расположена недвижимая историко-культурная ценность, обязан до 27 декабря 2022 года подписать охранное обязательство, в котором предусматриваются обязанности по обеспечению сохранности историко-культурной ценности.

Нарушение данного требования влечет административную ответственность по статье 20.1. Кодекса Республики Беларусь «Об административных правонарушениях» с наложением штрафа в размере до восьми базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.

Оформление охранного обязательства на материальную историко-культурную ценность осуществляется в отделе культуры Бобруйского городского исполнительного комитета по адресу: г. Бобруйск, площадь Ленина, 1, этаж 4, каб. 401, тел. 76 21 90.