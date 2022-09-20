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Арахис с синтетическим красителем обнаружили в продаже в Могилеве

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Арахис с синтетическим красителем обнаружили в продаже в Могилеве

В Могилеве в продаже обнаружен арахис с синтетическими красителями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одной из частных торговых компаний в продаже был обнаружен арахис в хрустящей корочке со вкусами васаби и сыра российского производства. По результатам проверки установлено, что указанная продукция не соответствует требованиям трех технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

В составе продукта обнаружен не заявленный изготовителем в маркировке синтетический краситель желтый хинолиновый. Как отметили в областном ведомстве, в маркировке продукции также отсутствовала предупреждающая надпись, что этот краситель может оказать негативное влияние на внимание и активность детей.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию такого арахиса на территорию страны.

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