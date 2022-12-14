Apple запатентовала смарт-кольцо со встроенным экраном

Компания Apple запатентовала новое устройство, напоминающее умные часы, — это смарт-кольцо со встроенным экраном. Гаджет поможет владельцу следить за здоровьем, сможет распознавать жесты и адаптируется к совместным устройствам с экранами. Подробности сообщает rg.ru.

Известно, что заявка Apple на патент была опубликована ведомством по патентам и товарным знакам США 8 декабря. Документ гласит: смарт-кольцо будет обнаруживать движения его владельца с учетом его скорости и силы и распознавать жесты. Также устройство будет полезным для тех, кто следит за здоровьем или активно занимается спортом: кольцо сможет измерить уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, артериальное давление. Помимо этого, пишут, что данная разработка позволит человеку использовать устройство для управления контентом на совместимых гаджетах с экранами.

Кольцо сможет заменить Apple Watch, так как оно представляет собой более компактный девайс с аналогичными функциями.

Кстати, создание умных колец — это тренд в технологической индустрии. К примеру, ранее сообщалось, что разработкой такого девайса занимается компания Samsung.