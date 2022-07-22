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Фотофакт

Апгрейд Минской в разгаре

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Апгрейд Минской в разгаре

Замена асфальта на Минской выглядит масштабно. К регулировке движения привлечены сотрудники ГАИ. Работа общественного транспорта идет с перебоями. Работники "Белавтодора" трудятся оперативно и уверяют, что все эти неудобства временны, зато ровная транзитная магистраль будет долго радовать бобруйчан.

Фото Анастасии Кастрицы

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