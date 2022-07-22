Апгрейд Минской в разгаре
34 0
Замена асфальта на Минской выглядит масштабно. К регулировке движения привлечены сотрудники ГАИ. Работа общественного транспорта идет с перебоями. Работники "Белавтодора" трудятся оперативно и уверяют, что все эти неудобства временны, зато ровная транзитная магистраль будет долго радовать бобруйчан.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости