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Антонов: обучение бойцов ВСУ использованию Patriot подтверждает участие США в украинском конфликте

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Антонов: обучение бойцов ВСУ использованию Patriot подтверждает участие США в украинском конфликте

Обучение бойцов ВСУ использованию и обслуживанию комплексов ПВО Patriot на базе Сухопутных войск США Форт-Силл еще раз подтверждает фактическое участие США в украинском конфликте. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

Он отметил, что старания России по донесению до американской общественности подобных шагов Вашингтона "находят понимание в местном экспертном сообществе". В качестве примера Анатолий Антонов привел обозревателей издания Washington Post, которые заметили, что обучение украинских военных в Соединенных Штатах является расширением вовлеченности страны в конфликт, а новое вооружение Вашингтон передает Киеву для того, чтобы усилить наступательные действия украинской стороны, а не только ее оборонительные позиции.

Российский посол считает, что настоящая цель Вашингтона - нанести огромный урон РФ с помощью украинцев.

По материалам belta.by.

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