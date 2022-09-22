Антивандальные тренажеры не пережили

Лынькова и Минская всегда были центром притяжения отдыхающих жильцов спального Даманского.

За последний десяток лет зеленая санитарная зона, служившая экобарьером между предприятиями и жилой застройкой, значительно уменьшилась – ее вытеснили современные ангары-гипермаркеты. Кажется, за это время гуляющих здесь прибавилось. Этот модный райончик порой многолюднее центра Бобруйска. Здесь отдыхает молодежь, спешат за покупками мамочки с колясками, встречаются парочки. Появилось даже выражение «домашний гипермаркет». Еще одной «фишкой» района стали уличные тренажеры. Молодежь, дети и даже пожилые зожники не прочь согнать несколько калорий, упражняясь на современных площадках.

К слову, тренажеры были поставлены антивандальные, но, похоже, наших вандалов они не выдержали. Неаккуратное обращение привело к разного рода поломкам: бицепс уже не прокачать, эллиптические тренажеры тоже что-то тормозят. Видно, что к нескольким снарядам была приложена рука человека. Об этом нам и сообщил Михаил. Он обычный рабочий, который свободное время иногда посвящает тренажерам. Он бы попытался починить спортивную площадку, да только не знает, с чего начать: «Я такое чинить не умею. Может, ЖЭУ придет на помощь и наладит?» Заместитель директора по ремонту и эксплуатации жилищного фонда КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» Кристина Маркова проблему услышала и обещала дать поручение начальнику ЖЭУ №8: «Объект будет проинспектирован, а поломки устранят».