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COVID-19

Антирекорд по заболеваемости COVID-19 зарегистрировали в Гонконге

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Антирекорд по заболеваемости COVID-19 зарегистрировали в Гонконге

В Гонконге за последние сутки зарегистрировали антирекорд новых случаев заболевания коронавирусом - количество заболевших достигло 34 466 человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой радиостанция RTHK.

Власти сообщили, что за последние 24 часа 87 пациентов умерли от осложнений COVID-19.

Как сообщает ТАСС, с января Гонконг накрыла пятая волна COVID-19. В мегаполисе закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Жителям запрещено собираться в группы больше двух человек. В настоящее время в городе ускоренными темпами сооружается ряд временных медицинско-карантинных помещений на несколько десятков тысяч мест.

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