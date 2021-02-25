Антинаркотическая акция «Вместе против наркотиков» продолжается в Могилевской области

Антинаркотическая межведомственная акция «Вместе против наркотиков» продолжается в Могилевской области.

Как сообщил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома Владислав Ковалев, благодаря проведенной межведомственной работе по итогам 2020 года не допущено роста преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии.

- В целом с 2016 года отмечается устойчивая тенденция снижения уровня наркопреступности среди несовершеннолетних - в 7,5 раз. И, что самое важное, предпринятые меры позволили предотвратить отравления наркотиками несовершеннолетних, - отметил Владислав Ковалев.

Профилактическая акция «Вместе против наркотиков» проходит с 24 февраля по 5 марта. Ее цель - формирование у детей и подростков установки на здоровый образ жизни, предупреждение употребления и распространения наркотических средств среди несовершеннолетних.