Ансамбль «Music Kvatro Plus» приглашает 28 февраля на юбилейный концерт

28 февраля в государственном учреждении культуры «Дворец искусств г.Бобруйска» состоится концерт замечательного бобруйского коллектива «Music Kvatro Plus» (руководитель - Валерий Михайлович Наркевич).

Пятилетие творческой деятельности коллектив отмечает большим сольным концертом, в котором прозвучат известные эстрадные, народные, классические композиции, цыганские мелодии и песни из индийского кино в оригинальной аранжировке самих участников ансамбля. А участники коллектива – это талантливые музыканты и настоящие профессионалы детской школы искусств № 2 им. В.В. Оловникова.

Ансамбль «Music Kvatro Plus» известен своим творчеством не только у нас в городе: музыканты дважды приглашались в Сардинию (Италия), где выступали с концертами в нескольких городах региона и были с восторгом приняты итальянской публикой.

Коллектив «Music Kvatro Plus» неизменно привлекает внимание великолепным живым исполнением, мастерским владением искусством музыкальной импровизации и артистичностью его участников.

Ждем вас на юбилейном концерте «5 лет вместе!»