Анонс: ФК «Белшина» – ФК «Динамо-Минск»

В матче девятнадцатого тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2022 года среди команд Высшей лиги футболисты «Белшины» 27 августа встретятся с ФК «Динамо-Минск» (Минск). Поединок пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало – в 17:45. Вход на игру для взрослых – 4.00 руб., для детей – 2.00 руб.

Наш соперник, ФК «Динамо-Минск» основан в 1927 году. Чемпион СССР 1982 года. Семикратный чемпион Беларуси: 1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995, 1997, 2004 гг. Обладатель Кубка Беларуси: 1992, 1993/94, 2002/03 гг. Обладатель Суперкубка Беларуси 1994 г. Четвертьфиналист Кубка чемпионов 1983/84, четвертьфиналист Кубка УЕФА 1984/85, четвертьфиналист Кубка Кубков 1987/88, участник групповых этапов Лиги Европы 2014/15 и 2015/16 гг.

Команды из Бобруйска и Минска провели между собой 50 встреч, 48 – официальных и 2 – товарищеские. Из них в Высшей лиге – 45, в розыгрыше Кубка Беларуси – 3. В 9-ти матчах победу праздновали «красно-черные» (36 забитых мячей), в 34-х лучшими были футболисты из Минска (92 голов), 7 встреч закончились вничью (безголевой ничьей завершился и матч первого круга нынешнего чемпионата). Самая крупная победа наших земляков над оппонентами со счетом 3:0 была зафиксирована в ноябре 2011 года.