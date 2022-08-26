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Туризм

Аномальная жара в Европе сделала популярным «сухой туризм»

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Аномальная жара в Европе сделала популярным «сухой туризм»

В Европе в этом году фиксируется аномальная жара, в некоторых регионах наблюдается сильнейшая засуха. Такие погодные условия поспособствовали возрождению "сухого туризма", сообщает CSN-TV.

Путешественники стали интересоваться достопримечательностями, которые ранее долгое время были скрыты под водой, но теперь стали доступны к осмотру.

Вместе с ростом такого нетрадиционного направления туризма, привычные развлечения, вроде водных круизов, начали терять актуальность. Особенно в регионах, страдающих от обмеления рек.

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