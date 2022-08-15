Анне Гайкевич срочно нужна помощь

История Анны

Из письма-обращения мамы: «Анна долгожданный ребенок. За неделю до постановки диагноза, ребенок стал вялым, сонным, плохо ела, не играла. Стала пить очень много жидкости, вздулся живот, возникли запоры. В ночь с 5 на 6 марта 2020 года ребенок стал тяжело дышать, в результате чего мы повезли его в больницу. Изначально, нас отправили к врачу-хирургу, который исключил аппендицит, затем к врачу-инфекционисту. В последующем нас направили на рентген легких – исключили пневмонию. Затем отправили на УЗИ брюшной полости… Пока нам устанавливали диагноз, ребенку становилось все хуже и хуже, ребенок стал синеть. Как ни странно, но нам еще в то время ставили капельницы, капали глюкозу, при этом кровь на глюкозу, с самого обращения в медицинское учреждение, на протяжении 8 часов никто так и не взял. Примерно в 10 часов утра 6 марта 2020 года дочка, из-за того что ей так и не смогли поставить диагноз, оказалась в отделении реанимации. Здесь у нее взяли все анализы, и на тот момент сахар в крови ребенка составлял 27 ммоль/л, что более чем в 5 рез превышало норму здорового ребенка. Спустя некоторое время после поступления ребенка в отделение реанимации, к нам вышел врач-реаниматолог, и сообщил, что у нее сахарный диабет.

На тот момент ребенку было 2.4 года. После поступления ребенка в реанимацию, и постановки этого диагноза, наша жизнь полностью изменилась. Двое суток Аня находилась в реанимации, после чего 8 марта 2020 года нас перевезли в Гомель, для подбора инсулина и доз инсулина. Аня потеряла в весе, несколько дней у нее не было сил ходить и даже стоять, и мне приходилось носить ее только на руках. Две недели в Гомеле для нас были просто мучением. Постоянные слезы, страх, боль, неизвестность…

Вернувшись домой мы начали самостоятельно учиться жить с диабетом. Подбор правильного питания, постоянные проколы пальцев. Приемы пищи, проколы, инъекции инсулина и все это по времени. Прокол за проколом, укол за уколом, бессонные ночи. Через несколько месяцев у Ани началась аллергия на один из инсулинов, и снова больницы, замены инсулинов, подборы доз инсулина, анализы, обследования и т.д.

Когда Ане исполнилось 3 года, мы начали задумываться про детский сад, так как хотели, чтобы ребенок жил и рос как все остальные дети, чтобы она развивалась, познавала мир. Но с садом ребенок не подружился. За первые несколько месяцев посещения сада цеплялись различные вирусные инфекции, так как иммунитет ребенка из-за диабета слабый, и справиться с этим было очень не легко. При обследовании ребенка после очередной инфекции из детского сада нам поставили диагноз «аденоиды III степени» из-за чего длительное время пришлось находиться дома на лечении. Постепенно к Ане присоединились и другие сопутствующие диагнозы, страшные функциональные запоры, проблемы с кишечником. Из-за этого пришлось прибегать к помощи врача-гастроэнтеролога, который и поставил очередной диагноз «непереносимость глютена». После постановки этого диагноза, наша жизнь стала еще сложнее, так диета ребенка стала еще строже, при этом безглютеновые продукты были мало того, что дорогими, так еще и ко всему, приобрести их было не так просто, из-за того, что в обычных продуктовых магазинах данных продуктов практически не было.

В последующем у ребенка стали портиться зубки, и нам пришлось прибегать к дорогостоящему лечению зубов под седацией.

Нам казалось, что это не закончиться никогда. От постоянных уколов у ребенка на животе появились липы (уплотнения), были исколотые худенькие ручки. Сил при этом у нас оставалась все меньше и меньше, и мы думали как ей помочь, и облегчить жизнь.

Аня очень творческий ребенок: любит петь, рисовать, заниматься гимнастикой. Проявляет себя как очень активный и старательный ребенок, и мы с мужем всерьез начали задумываться о постановке инсулиновой помпы с постоянным мониторингом сахара в крови, чтобы хоть как-то облегчить дочке жизнь. Однако приобрести инсулиновую помпу и необходимые материалы к ней нам не по силам, так как много средств уходит на безглютеновое питание и лечение сопутствующих заболеваний, поэтому мы просим Вас о помощи!»