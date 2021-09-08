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Технологии

Анкетирование по внедрению, функционированию и развитию единой системы «умного города»

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Анкетирование по внедрению, функционированию и развитию единой системы «умного города»

ОАО «Гипросвязь» при поддержке Министерства связи и информатизации Республики Беларусь выполняет НИР «Научное обоснование системных свойств и разработка проектов основных положений, определяющих внедрение, функционирование и развитие единой системы «умного города»», в рамках которой необходимо провести обследование административно-территориальных единиц на предмет необходимых преобразований и готовности к их проведению и внедрению.

Для участия в исследовании пройдите анкетирование по ссылке:

 
 
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