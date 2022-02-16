Анюховский о предстоящем референдуме по внесению изменений в Основной закон

Ключевой тезис январского послания Президента Республики Беларусь - в центре внимания простой человек: его благосостояние, здоровье, уверенность в завтрашнем дне.

Политика Республики Беларусь в области обеспечения основных социально-экономических прав и гарантий соответствует высоким международным стандартам. Наша страна является одним из мировых лидеров по доле социальных расходов в структуре ВВП, включая финансирование затрат на повышение заработной платы, пенсий, создание новых рабочих мест и содействие занятости населения, образование и здравоохранение, социальную поддержку многодетных семей, малообеспеченных граждан, инвалидов.

Референдум - важнейший институт непосредственной демократии. Республика Беларусь является одной из немногих стран, в которой проводится всенародное голосование по изменению Конституции. Каждому гражданину нашей страны предоставлена возможность проголосовать и выбрать свое будущее и будущее своих детей в успешной и сильной стране. Важен и нужен голос каждого.

Член Совета Республики

Сергей Анатольевич Анюховский.