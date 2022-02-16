Анфимов: по мере приближения референдума интерес к нему наблюдателей повышается

По мере приближения республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь повышается и интерес к нему со стороны наблюдателей. Такое мнение сегодня журналистам в Гродно высказал руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В мониторинге за подготовкой и проведением референдума участвуют практически все страны, входящие в СНГ, кроме Туркменистана и Украины. Туркменистан прислал нам ноту, что в связи с пандемийными ограничениями участие их наблюдателей не представляется возможным. Ну и Украина традиционно не участвует в политических мероприятиях, которые проводятся по линии СНГ", - рассказал Леонид Анфимов.

Уже более 90 наблюдателей от СНГ аккредитованы в ЦИК. Процесс продолжается. Ожидается, что в мониторинге референдума примут участие около 120 наблюдателей от СНГ. "Может, их будет и больше. По мере приближения референдума интерес к нему постепенно повышается", - отметил Леонид Анфимов. Он подчеркнул, что в качестве возможных наблюдателей, но не как от государства, рассматриваются представители политических партий из Украины.

Наблюдатели от СНГ сегодня посетили Гродненскую область. Они встретились с руководством региона, посетили областную, территориальные и ряд участковых комиссий, где ознакомились с работой по организации и проведению республиканского референдума.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля. Досрочно проголосовать можно с 22 по 26 февраля.