Андрейченко: единство народа – великая ценность, и наша обязанность его сохранить

Единство народа - великая ценность, и наша обязанность его сохранить. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз".

"Единство народа - великая ценность. И наша обязанность - во что бы то ни стало его сохранить. Именно эта мысль стала главной темой VI Всебелорусского народного собрания. В его итоговых документах отражена необходимость беречь историческую память, защищать историческую правду и справедливость", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, реализация этой задачи предполагает солидарную целенаправленную работу государства и общества. "Здесь есть и сфера ответственности парламентариев. Нам предстоит масштабная работа в рамках Конституционной комиссии по актуализации действующего законодательства. Уже в ближайшее время, на весенней сессии, мы рассмотрим законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму. В этом же ключе нам следует посмотреть на законы, касающиеся проведения массовых мероприятий, деятельности политических партий и средств массовой информации", - отметил он.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что необходимость усиления патриотической составляющей в системе воспитания молодого поколения требует детального анализа соответствующих положений законодательства по вопросам образования и культуры. "Кроме того, депутатам предстоит большая информационная работа с населением в избирательных округах. И здесь принципиально важно найти верный тон в выстраивании диалога с подрастающим поколением. Нельзя позволить, чтобы наши дети стали свидетелями тех ужасов, которые, как мы считали, уже никогда не повторятся", - добавил председатель Палаты представителей.