Главный тренер «Динамо-Шинника» Андрей Михалев прокомментировал «сухое» поражение

- Ключевым оказался первый период. Подавляющее преимущество второго, а тем более третьего периода было за соперником. Почему так получилось?

- Две индивидуальные ошибки, быстрые голы и мы не смогли вернуться в игру. Вроде бы и бросали, но очень много блокировал соперник. Да и сами броски оставляют желать лучшего.

- Капитан Иван Аношко после первого периода сказал, что вышли не готовыми. Может, сказалась недельная пауза без игры?

- Я не знаю. Наверное, сегодня дождик шел и пасмурная погода повлияла на их настроение. Будем разговаривать. Ничего плохого не произошло. Посмотрим видео и будем работать.

- Это была первая игра с командой из Золотого дивизиона. На какие негативные моменты в игре «Динамо-Шинника» указал этот матч?

- Негативное – не реализовываем свои моменты. Их было предостаточно, а мы то в створ не попадаем, то вратарь выручает. Собственно, сегодня вратарь соперника нас обыграл.

- Почему все-таки не удалось распечатать ворота соперника? Несобранность повлияла, или, после четырех побед подряд парни рано поверили в себя?

- Нет. Получили быстрых два гола. Тяжело было, повторюсь – нас сегодня обыграл вратарь. Раскатали всю зону атаки, но так и не смогли реализовать гол.

- Сегодняшний соперник занимает восьмую строчку в Золотом дивизионе. В будущем предстоят матчи с более сильными командами. Как будете готовиться к ним?

- Сейчас отдохнем, а потом уже будем думать. Посмотрим игру и разберем моменты, которые у нас не получались.

- Сегодня дебютировал в роли капитана Иван Аношко. Он справился с этой ролью?

- Он старался. Бился до конца.

- Сегодня было много большинства, соперник схлопотал 14 минут штрафного времени, но реализации с нашей стороны мы так и не увидели.

- Да, и такое бывает. Наверное, мы забросили все шайбы в прошлых играх. Во-первых некоторые игроки получили травмы и, возможно, какая-то химия большинства потерялась. Были моменты, мы их просто не реализовали.

- Был момент, когда играли и пять на три...

- Да, пять на три нужно реализовывать. Когда не забиваешь пять на три, то проигрываешь игру. Мы это учтем в будущем.

- Даниила Сотишвили мы не увидели в составе. Что с ним и как скоро он сможет играть?

- У него микротравма, повредил лодыжку. Думаю, что скоро приступит к тренировкам, а там посмотрим по его состоянию здоровья.

- У «Крыльев Советов» сегодня была мощная поддержка на трибунах - их приехало 40 человек. Это как-то повлияло на собранность команды?

- Да, они достойно поддерживали свою команду. «Крыльям» это было в плюс. Возможно, они чувствовали себя как дома. Наши болельщики сегодня были тихие… Повлияло это на ребят, или нет – не знаю. Может, они шума боятся.

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