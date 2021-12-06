Андрей Дубинчик назначен главой администрации Ленинского района Бобруйска
belta.by 166 0
Фотографии: Александр Анташкевич
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 6 декабря рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
До назначения на должность Андрей Дубинчик руководил «Фабрикой художественных изделий».
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