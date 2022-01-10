Андреев опроверг информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами

В Казахстане опровергли информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами. "Все в добром здравии" - заявил в эфире телеканала СТВ заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Сергей Андреев.

Миротворческая рота витебских десантников будет выполнять задачи до полного разрешения ситуации. Но помимо военной угрозы, они столкнулись и с информационными обстрелами.

"Информация, которая распространяется в различных информационных средствах массовой информации, о том, что якобы колонна Вооруженных Сил Республики Беларусь, действующая на территории Республики Казахстан, была обстреляна, является ложной. У нас потерпевших, заболевших или пострадавших нет. Все в добром здравии, хорошем настроении и в готовности выполнить задачу", - развеял один из фейков Сергей Андреев.

Как рассказал находящийся в Казахстане командир батальона тактической группы Вооруженных Сил Беларуси Сергей Красовский, при выполнении заданий, языковых барьеров нет. "Здесь есть с пропусками автомобили, у нас есть образцы – бланки документов, мы их сверяем. У нас здесь, как вы видите, находятся военнослужащие Республики Казахстан, чтобы преодолеть трудности перевода" рассказал Сергей Красовский.