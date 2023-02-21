Анатолий Сивак провел прием граждан в Бобруйске

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак 21 февраля провел личный прием граждан в Бобруйском горисполкоме. С вопросами и проблемами к Анатолию Александровичу обратились четверо бобруйчан.

Пенсионерка Любовь Михайловна проживает в панельном доме 1969 года постройки. По ее мнению, проблемных моментов в жилье накопилось немало: коммуникации изношены, сырость, неудовлетворительное санитарное состояние и некачественный ремонт трубы в подвалах. В ходе беседы возникали и другие вопросы, к примеру, по тарифам и оплате за коммунальные услуги. Но главное, что волнует женщину – когда в доме сделают капитальный ремонт. Анатолий Сивак поручил рассмотреть обращение и дать ответы.

С просьбой посодействовать, чтобы привели в порядок дорожное покрытие в 4-м Путейском переулке и на 3-й Луговой улице, обратились 2 бобруйчанки. Они рассказали, что здесь в частном секторе проживают около 60 человек. «Буду способствовать, чтобы в этом году сделали твердое дорожное покрытие, – заверил Анатолий Сивак. – На республиканском уровне выделяются деньги на приведение в порядок дорог. Сейчас идет работа по составлению таких списков. Я возьму на контроль, чтобы ваши переулок и улица попали в этот список на финансирование по программе «Бетонное покрытие улиц населенных пунктов».

Наталья Алексеевна пришла на прием с вопросами улучшения жилищных условий и субсидирования. Анатолий Александрович, готовясь к встрече, заранее ознакомился с ее ситуацией, которая связана с действием Указа №13. Заместитель Премьер-министра объяснил, что нужно время, чтобы разобраться с обращением бобруйчанки и принять решение. Возможно, даже понадобится вносить изменения в нормы Указа, а для этого нужно, чтобы ситуацию досконально изучили и проанализировали в Министерстве архитектуры и строительства.

Подводя итоги приема граждан, Анатолий Сивак отметил, что среди обращений бывают тяжелые, сложные вопросы, с большим объемом информации, в которой порой непросто найти «зерно» проблемы, беспокоящей человека. Однако на любые обращения последует реакция для их решения.

– Вопрос по дорожному покрытию улиц сегодня был актуальный. Это и поручение Президента, который в этом году заострял внимание, что у нас есть обращения граждан о необходимости поддерживать уличную сеть соответствующим образом. Поэтому на уровне правительства выделены дополнительные ресурсы на эту задачу, – рассказал Анатолий Александрович. – Буквально месяц назад в Бобруйске проходил прием граждан, и после мне передали письменные обращения тех, кто не успел или не смог обратиться лично. Поэтому было принято решение снова провести прием, чтобы дать возможность еще пообщаться с людьми. Мы потом посмотрим, как сработали по обращениям на местах, чтобы убедиться, что в Бобруйске нет «аномалии» по какой-нибудь теме. Или наоборот: если есть проблема, то будут направлены силы и средства, чтобы ее решить. Работа продолжается.

Маргарита Бушуева,

фото Александра Анташкевича