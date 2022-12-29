Анатолий Исаченко: дети верят в сказку, доброту и ждут чуда

Более 600 талантливых ребят со всего региона собрала областная новогодняя елка с участием председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Во Дворце культуры области яркий праздник ждал сегодня участников традиционной новогодней благотворительной акции «Наши дети», проходящей по инициативе Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Ребята получили приглашения на торжество, как отличники учебы, победители областных, республиканских, международных фестивалей и конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований, активные участники общественной жизни.­

«Это наши дети и мы должны делать все для того, чтобы им жилось комфортно и хорошо, чтобы они чувствовали заботу. Ведь когда они вырастают, они начинают так же заботиться о старшем поколении, о своих детях. Поэтому просто замечательно, что в Беларуси проводится такая акция, – отметил Анатолий Исаченко. – Дети верят в сказку, в доброту, ждут чуда, радуются встречам и оказываемому вниманию. Среди приглашенных сегодня есть ребята, которые несмотря на юный возраст уже удостоены различных наград за достижения в учебе и спорте – это наша гордость и наше будущее. И я поздравляю каждого из них с наступающими праздниками и желаю веры в новогоднее чудо!»

Также руководитель региона поделился, что посещая такие праздники, взрослые вспоминают свое детство: «Как и у всех детей Новый год у меня ассоциировался с подарками, елкой, морозом, мандаринами, игрушками, возможностью позже отправиться спать… Любая встреча с детьми – это позитив. Заряжаешься их энергией, непосредственностью, их особым видением мира. На искренность они всегда отвечают искренностью».­­

В этот день каждого из ребят ждал большой сладкий подарок и увлекательное интерактивное путешествие в «Волшебные сны» – новогоднее представление в исполнении творческих коллективов Дворца культуры области.

Впервые на областную елку приехала из Быховского района семиклассница Мокрянской средней школы Дарья Поджарова. Девочка рассказала, что получить приглашение на праздник с участием губернатора было очень почетно, приятно и неожиданно:­­

«Здесь много ярких, сказочных персонажей. Чувствуется приближение новогоднего праздника. Рада, что любовь к учебе помогла мне сюда попасть: участвую в предметных олимпиадах по биологии, белорусскому языку и ОБЖ. А Новый год жду с нетерпением, как все дети – это праздник, подарки от Деда Мороза, хорошее настроение».

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Среди тех, кому посчастливилось принять участие в ярком торжестве, оказалась и шестиклассница Вероника Авдашкова из СШ №1 города Осиповичи: «Я очень рада попасть на областную елку. Новый год очень люблю и всегда жду. Сегодня мы находимся в таком красивом здании, в праздничной атмосфере – все вокруг веселятся и поздравляют друг друга. Здорово!

И хотя писем Дедушке Морозу я уже не пишу, но желания продолжаю загадывать. Очень хочу собаку. И надеюсь, что в этом году мое сокровенное желание о домашнем питомце сбудется».

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