Американский политолог: мудрость белорусского народа спасла его от цветных революций

Беларусь сегодня одна из немногих стран, которая сохранила свою независимость и национальное достояние, несмотря на внешние вызовы и угрозы. Такое мнение высказал американский политолог Стив Самарин в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Эксперт считает, что богатая история и мудрость белорусского народа позволила нашему государству продолжить путь эволюционного развития, а не шоковой терапии и цветных революций.

"Беларусь выдержала этот сильный натиск и с большой честью вышла из этого положения, - сказал Стив Самарин. - Те, кто пытался раскачать лодку, просто утерлись и вынуждены были понять, что ничего не получится, что все их намерения и все их планы оказались тщетными. Белорусский народ уже давным-давно выбрал курс на стабильную модернизацию. Модернизируется экономика, социальная составляющая жизни, политическая система, то есть все идет нормально своим путем. И попытки раскачать лодку, попытки создать нестабильность никогда не имели успеха и не будут иметь успеха. Может быть, где-то, но никак не в Беларуси, народ-то Беларуси очень образованный, очень мудрый, и Беларусь имеет очень богатую историю. И люди понимают, где действительно нужно встать на защиту своих интересов, а где просто идет явная попытка дестабилизировать ситуацию".