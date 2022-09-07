Американка умерла после нападения акулы на Багамских островах
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Акула напала на гражданку Америки на Багамских островах - женщина погибла, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Несчастный случай произошел, когда 58-летняя женщина занималась подводным плаванием. Акула нанесла ей увечья верхней части тела. Родственники и сотрудники туристической компании доставили пострадавшую в больницу, где она умерла.
Это не первый подобный инцидент на Багамских островах. В 2019 году в результате нападения акулы у берегов острова Роз погибла 21-летняя американка.
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