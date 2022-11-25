Американцев обеспокоила шутка Байдена о его здоровье

Американцы не оценили шутку президента США Джо Байдена о его здоровье. Свои комментарии пользователи оставили на сайте The Daily Mail, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе во время общения с прессой, отметив свой 80-летний юбилей, Байдена спросили, намерен ли он завершить прохождение медосмотра.
Американцев обеспокоил такой юмор. Многие считают, что их лидеру не помешает психологическое обследование.
Напомним, 80-летний Байден является самым возрастным президентом США. Не раз он попадал в неловкие ситуации, не ориентируясь в пространстве или путая имена собственные.