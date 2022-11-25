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Американцев обеспокоила шутка Байдена о его здоровье

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Американцев обеспокоила шутка Байдена о его здоровье

Американцы не оценили шутку президента США Джо Байдена о его здоровье. Свои комментарии пользователи оставили на сайте The Daily Mail, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе во время общения с прессой, отметив свой 80-летний юбилей, Байдена спросили, намерен ли он завершить прохождение медосмотра.

«Вы считаете, мне это нужно?» – в шутку спросил президент.

Американцев обеспокоил такой юмор. Многие считают, что их лидеру не помешает психологическое обследование.

«Да, думаю, вам это нужно», – написала MsAlicePalace.
«Меня беспокоит не его физическое здоровье. Проблема в его ментальном здоровье», – указал JustThinkForOnce.
«Проверка головы важнее, чем проверка тела», – согласился Sulky1.
«Этот человек заблуждается, если думает, что находится в первоклассной форме», – выразил мнение SmellTheRoses1.
«Так смешно, что мы забыли посмеяться», – добавил IndependentByDesign.

Напомним, 80-летний Байден является самым возрастным президентом США. Не раз он попадал в неловкие ситуации, не ориентируясь в пространстве или путая имена собственные.

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