American Thinker: финансовый баланс США рухнул, в бюджетах царит разлад

Финансовый баланс США полностью разрушен, и положение дел с каждым днем становится все хуже. Об этом говорится в материале, опубликованном в издании The American Thinker, сообщают РИА Новости.

"На всех уровнях власти по всей Америке в бюджетах царит разлад", - говорится в статье.

Отмечается, что в штатах, которыми руководят представители Демократической партии, положение дел хуже, чем в штатах под руководством республиканцев. При этом в крупных городах, управляемых демократами, "дела идут хуже некуда".

В качестве примера в статье приводится Нью-Йорк. Ожидается, что в 2023 году город соберет $73,3 млрд налогов и потратит $101,1 млрд. Если мегаполис не получит поддержку из госбюджета, он не сможет нормально функционировать.

На государственном уровне дела не лучше. Так, госдолг США сейчас составляет $30,6 трлн, а страховые и социальные фонды в стране - банкроты.

"Всего одно поколение разрушило финансовый баланс США напрочь. Следующему поколению придется прыгнуть выше головы, чтобы оставить детям в наследство достойную страну", - заключает The American Thinker.