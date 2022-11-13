Аллею трудовой славы обновили, добавив новые инсталляции

Креативные инсталляции в виде кубов представляют крупнейшие предприятия города на Березине. Фотографии на гранях этих кубов отражают основные вехи развития предприятий, их славную историю и перспективную современность, а также прославляют известные трудовые династии – тех, кто вместе со своим добросовестным трудом отдавал и частичку души для достижения высоких производственных результатов. Буквально за неделю ряд пополнился кубами гидролизного завода, КПД, кожкомбината, типографии им. Непогодина.