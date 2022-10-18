Аллею молодых специалистов заложили в Бобруйске
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В учреждении здравоохранения «Бобруйская центральная больница» чествовали молодых специалистов.
– Руководство больницы и профсоюзный комитет делают все возможное, чтобы молодые кадры получали необходимую помощь, поддержку и в итоге оставались здесь надолго, – прокомментировала мероприятие председатель Бобруйской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Наталья Савонова.
После завершения праздничной программы, молодые специалисты вместе со своими наставниками высадили аллею.
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