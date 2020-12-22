Алкоголизм. Куда обращаться за помощью?

Алкогольная зависимость - одна из самых распространенных напастей современного мира. На счету этого страшного заболевания тысячи распавшихся семей и искалеченных судеб. Причины пьянства разнообразны: трудности, связанные с приспособляемостью к новым условиям жизни; конфликты с окружающими; неудовлетворенность семьей, работой, условиями жизни и т.д.; чувство одиночества; недопонимание другими людьми; усталость; стеснительность; ощущение своей неполноценности и другие обстоятельства, вызывающие чувство психологического дискомфорта.

Алкоголизм – болезнь, которая обладает характерным пристрастием к алкогольным напиткам и характеризуется потерей контроля над количеством выпитого с увеличением выпиваемых доз. В свою очередь, это заболевание поражает все органы и нервную систему человека. Алкоголь на разных людей оказывает разное действие, в некоторых случаях человек останавливается, а иногда эта пагубная привычка вызывает в людях зависимость от спиртного.

Алкоголизм как болезнь имеет общие симптомы, признаки и стадии развития, но пути решения проблемы всегда индивидуальны. Некоторым людям достаточно принять волевое решение и алкогольные напитки исчезнут из их жизни навсегда. К сожалению, таких людей меньшинство – обычно нужна посторонняя помощь. Такую помощь люди, столкнувшиеся с проблемой алкоголизма, могут получить в группе анонимных алкоголиков «Новое рождение». Группа проводит встречи на базе учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» (ул.К.Либкнехта, д.58) по вторникам, четвергам с 18.00 до 20.00.

Контактный телефон 8 (044) 737-73-27.

Отделение социальной адаптации и

реабилитации учреждения

«Территориальный центр социального

обслуживания населения Ленинского с

района г.Бобруйска»