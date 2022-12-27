Алкоголь на остановке не купишь

В соответствии с решением Могилевского областного исполнительного комитета от 9 сентября 2021 г. № 5-51 «О порядке реализации пива и слабоалкогольных напитков на территории Могилевской области» на основании подпункта 115.3 пункта 115 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Белар­усь от 22 июля 2014 г. № 713:

Запрещается на территории Могилевской области продажа пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов с использованием нестационарных торговых объектов, а также передвижных торговых объектов (за исключением предназначенных для обслуживания жителей в сельских населенных пунктах), расположенных на остановочных пунктах транспорта общественного пользования и в радиусе 25 метров от них, а также в местах массового отдыха у водных объектов. ­