Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Алкоголь на остановке не купишь

8 0

Алкоголь на остановке не купишь

В соответствии с решением Могилевского областного исполнительного комитета от 9 сентября 2021 г. № 5-51 «О порядке реализации пива и слабоалкогольных напитков на территории Могилевской области» на основании подпункта 115.3 пункта 115 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Белар­усь от 22 июля 2014 г. № 713:

Запрещается на территории Могилевской области продажа пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов с использованием нестационарных торговых объектов, а также передвижных торговых объектов (за исключением предназначенных для обслуживания жителей в сельских населенных пунктах), расположенных на остановочных пунктах транспорта общественного пользования и в радиусе 25 метров от них, а также в местах массового отдыха у водных объектов. ­

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿