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Алкоголь и кондитерские изделия похитила бобруйчанка – ее задержали на контрольно-пропускном пункте организации

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Алкоголь и кондитерские изделия похитила бобруйчанка – ее задержали на контрольно-пропускном пункте организации

36-летнюю местную жительницу задержали ранним утром в Бобруйске сотрудники отдела охраны в ходе проведения рейдовых мероприятий в сфере АПК на контрольно-пропускном пункте организации.

Как сообщили в Могилевском областном управлении Департамента охраны МВД, женщина похитила алкогольную продукцию и кондитерские изделия на общую сумму более 53 рублей. В ее отношении составлен административный протокол.

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