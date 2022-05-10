Алкоголь и кондитерские изделия похитила бобруйчанка – ее задержали на контрольно-пропускном пункте организации
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36-летнюю местную жительницу задержали ранним утром в Бобруйске сотрудники отдела охраны в ходе проведения рейдовых мероприятий в сфере АПК на контрольно-пропускном пункте организации.
Как сообщили в Могилевском областном управлении Департамента охраны МВД, женщина похитила алкогольную продукцию и кондитерские изделия на общую сумму более 53 рублей. В ее отношении составлен административный протокол.
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Алкоголь и кондитерские изделия похитила бобруйчанка – ее задержали на контрольно-пропускном пункте организации