Алена Ланская даст концерт в Бобруйске

Большой долгожданный концерт Алёны Ланской состоится 13 марта в 18:00 в ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска».

Белорусская певица Алена Ланская с детства мечтала связать свою жизнь со сценой. За 15 лет творческой деятельности удивительная энергетика, невероятный голос и внешность стали визитной карточкой певицы, благодаря которой она узнаваема с первого взгляда и с первых нот. После победы на конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011»,Алене Ланской присвоено звание самой молодой Заслуженной артистки Республики Беларусь. В 2013 году с песней «Solayoh» артистка представила страну на песенном конкурсе «Евровидение» в Мальме, успешно выступив вфинале. Ее нашумевшие хиты «Белая Ластаука», «Куточак Беларусі», «Небо мое» сталивизитной карточкой современной белорусской культуры. За плечами Алены Ланской яркие видеоклипы и жизнеутверждающие синглы. Такжепевица сотрудничала с мировой студией звукозаписи «AbbeyRoad» в Лондоне, стала победительницей многих телевизионных проектов и крупнейших международных конкурсов (в том числе в Америке, Болгарии, Украине и России).