Александрия собрала в этом году более 66 тыс. друзей

"Более 66 тыс. человек в этом году посетили праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в Шкловском районе. Единственный инцидент, который случился на купальском поле, - происшествие с детскими батутами. В целом же праздник прошел спокойно", - подчеркнули в УВД.

В этом году участниками праздника стали 120 субъектов хозяйствования, которые организовали 135 торговых объектов - они разместились на территории более 1,5 км. Для удобства гостей было организовано порядка 3 тыс. посадочных мест. "За один день праздника товарооборот организаций торговли составил Br277 тыс. Было реализовано 4,5 т шашлыка, 9,5 тыс. л пива, 7,6 тыс. л кваса", - рассказала начальник отдела организации торговли и услуг главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома Елена Куканькова.

Так, за два дня фестиваля в Александрии в прошлом году участниками были 80 субъектов хозяйствования, которые организовали 120 торговых объектов общей протяженностью более 1,5 км. "Было организовано 1,5 тыс. посадочных мест. Товарооборот составил Br201 тыс. В прошлом году гости съели 3,6 т шашлыка, выпили 6,5 тыс. л пива и 3,5 тыс. л кваса", - отметила Елена Куканькова.

БЕЛТА