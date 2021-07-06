«Александрия собирает друзей». Программа праздника

Гулянья традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую.

ПРОГРАММА мероприятий республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)

10 – 11 июля 2021 г. агрогородок Александрия Шкловского района

10 июля (суббота )

11.00 – 24.00 Работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника: “Зроблена ў Беларусi” – выставка продукции ОАО “Минский тракторный завод” “Ручнік народнага адзінства” – праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий “Александрыйская гасцiна” “Гандлёвая суполка” “Свята кнiгi” Молодежная площадка “Талака” с творческим проектом “Час выбраў нас” Республиканский семейный сельскохозяйственный проект “Властелин села” “Кiрмашовыя забавы” Республиканское соревнование по пауэрлифтингу – силовое троеборье 15.00-16.00 17.30-18.30 “У гасцях у казкі” – развлекательно-игровая площадка для детей с показом детского спектакля “Медвежонок Рим-Цы-Цы” Могилевского областного театра кукол 13.00 – 14.00 16.00 – 17.00 18.30 – 19.30 “Свята цырка” – работа цирка-шапито, эстрадно-цирковые представления и шоу различных цирковых жанров рядом с шатром, работа фотозоны и ярмарки-продажи сувенирной и кондитерской продукции для детей 11.00 – 21.00 Работа экспозиций “Малая радзіма” с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, и “Тканае неба Александрыі” ГУО “Александрийская средняя школа Шкловского района”. Краеведческий музей 16.00 – 18.00 “Дзень адчыненых дарог” – областная тематическая площадка, посвященная 85-летию со Дня образования Государственной автомобильной инспекции Республики Беларусь Площадка возле учебно-спортивного центра «Александрия» ГУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы с населением Шкловского района»

Малая концертная площадка

11.00 – 12.00 Концертная программа “Галасы будучыні” с участием юных талантов Могилевщины – воспитанников продюсерских центров “Ступени”, “Ангелы добра”, Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь театра-студии “Радуга” и солистов Могилевской областной филармонии

12.15 – 13.15 Концерт “Люблю Беларусь” коллективов национальных общественных объединений

В концерте примут участие коллективы из всех областей и г.Минска

13.20 – 14.20 Мюзикл на основе народных обрядовых стилизованных песен и мелодий, а также авторских произведений “Вянок на вадзе” с участием коллективов и исполнителей Могилевской области.

Волшебная история о любви, дружбе и великой силе древнего сокровища, которая случилась в купальскую ночь на берегу Днепра. Автор поэтического текста – Алена Белоножко

14.30 – 14.50 Выступление творческих коллективов Дворца культуры Минского тракторного завода

15.00 – 15.30 Группа “Jazz City Band” (г.Могилев)

15.40 – 16.20 Церемония награждения победителей и участников республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села”

16.30 – 17.00 Концертная программа “Святочнае кола”. Группа “Весялуха NEW&band” (г. Могилев)

17.00 – 17.30 Церемония открытия республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)

17.30 – 17.45 Показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей, входящих в состав концерна “Беллегпром”

18.00 – 18.30 Обладатель государственной награды медали Франциска Скорины Ольга Горничар с программой “Неба над Магілёўшчынай”

Демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОСААФ им.А.М.Кулагина (во время концерта)

18.30 – 19.30 Концерт заслуженной артистки Республики Беларусь Виктории Алешко, группы “Галасы Зместа”

19.30 – 20.30 Концерт-караоке, посвященный Году народного единства “Песні, якія нас яднаюць…”.

В программе прозвучат песни белорусских исполнителей и коллективов, песни советской эстрады, получившие широкое признание у публики по всему советскому и постсоветскому пространству: ВИА “Песняры”, “Верасы”, “Сябры”, а также В.Вуячича, Я.Евдокимова, и многие другие композиции, полюбившиеся белорусам разных возрастов и поколений, в исполнении солистов Могилевской областной филармонии

Главная концертная площадка

21.00 – 23.00 ”Главный концерт“ – ”народное“ шоу ”Песні маёй краіны“ (”По заявкам жителей Александрии“)

23.00 – 23.05 Праздничный фейерверк

1 1 июля (воскресенье)

Малая концертная площадка

23.30 – 02.00 Танцевальная шоу–программа “Дискотека 80-90-х. По–новому!” с участием артистов Могилевской области, лучших ди-джеев Беларуси

* В программе возможны изменения

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