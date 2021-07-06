«Александрия собирает друзей». Программа праздника

Гулянья традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую.
ПРОГРАММА мероприятий республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)
10 – 11 июля 2021 г. агрогородок Александрия Шкловского района
10 июля (суббота)
|11.00 – 24.00
|Работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:
“Зроблена ў Беларусi” – выставка продукции ОАО “Минский тракторный завод”
“Ручнік народнага адзінства” – праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий
“Александрыйская гасцiна”
“Гандлёвая суполка”
“Свята кнiгi”
Молодежная площадка “Талака” с творческим проектом “Час выбраў нас”
Республиканский семейный сельскохозяйственный проект “Властелин села”
“Кiрмашовыя забавы”
Республиканское соревнование по пауэрлифтингу – силовое троеборье
|15.00-16.00
17.30-18.30
|“У гасцях у казкі” – развлекательно-игровая площадка для детей с показом детского спектакля “Медвежонок Рим-Цы-Цы” Могилевского областного театра кукол
|13.00 – 14.00
16.00 – 17.00
18.30 – 19.30
|“Свята цырка” – работа цирка-шапито, эстрадно-цирковые представления и шоу различных цирковых жанров рядом с шатром, работа фотозоны и ярмарки-продажи сувенирной и кондитерской продукции для детей
|11.00 – 21.00
|Работа экспозиций “Малая радзіма” с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, и “Тканае неба Александрыі”
ГУО “Александрийская средняя школа Шкловского района”. Краеведческий музей
|16.00 – 18.00
|“Дзень адчыненых дарог” – областная тематическая площадка, посвященная 85-летию со Дня образования Государственной автомобильной инспекции Республики Беларусь
Площадка возле учебно-спортивного центра «Александрия» ГУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы с населением Шкловского района»
Малая концертная площадка
11.00 – 12.00 Концертная программа “Галасы будучыні” с участием юных талантов Могилевщины – воспитанников продюсерских центров “Ступени”, “Ангелы добра”, Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь театра-студии “Радуга” и солистов Могилевской областной филармонии
12.15 – 13.15 Концерт “Люблю Беларусь” коллективов национальных общественных объединений
В концерте примут участие коллективы из всех областей и г.Минска
13.20 – 14.20 Мюзикл на основе народных обрядовых стилизованных песен и мелодий, а также авторских произведений “Вянок на вадзе” с участием коллективов и исполнителей Могилевской области.
Волшебная история о любви, дружбе и великой силе древнего сокровища, которая случилась в купальскую ночь на берегу Днепра. Автор поэтического текста – Алена Белоножко
14.30 – 14.50 Выступление творческих коллективов Дворца культуры Минского тракторного завода
15.00 – 15.30 Группа “Jazz City Band” (г.Могилев)
15.40 – 16.20 Церемония награждения победителей и участников республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села”
16.30 – 17.00 Концертная программа “Святочнае кола”. Группа “Весялуха NEW&band” (г. Могилев)
17.00 – 17.30 Церемония открытия республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)
17.30 – 17.45 Показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей, входящих в состав концерна “Беллегпром”
18.00 – 18.30 Обладатель государственной награды медали Франциска Скорины Ольга Горничар с программой “Неба над Магілёўшчынай”
Демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОСААФ им.А.М.Кулагина (во время концерта)
18.30 – 19.30 Концерт заслуженной артистки Республики Беларусь Виктории Алешко, группы “Галасы Зместа”
19.30 – 20.30 Концерт-караоке, посвященный Году народного единства “Песні, якія нас яднаюць…”.
В программе прозвучат песни белорусских исполнителей и коллективов, песни советской эстрады, получившие широкое признание у публики по всему советскому и постсоветскому пространству: ВИА “Песняры”, “Верасы”, “Сябры”, а также В.Вуячича, Я.Евдокимова, и многие другие композиции, полюбившиеся белорусам разных возрастов и поколений, в исполнении солистов Могилевской областной филармонии
Главная концертная площадка
21.00 – 23.00 ”Главный концерт“ – ”народное“ шоу ”Песні маёй краіны“ (”По заявкам жителей Александрии“)
23.00 – 23.05 Праздничный фейерверк
11 июля (воскресенье)
Малая концертная площадка
23.30 – 02.00 Танцевальная шоу–программа “Дискотека 80-90-х. По–новому!” с участием артистов Могилевской области, лучших ди-джеев Беларуси
* В программе возможны изменения