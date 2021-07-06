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«Александрия собирает друзей». Программа праздника

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«Александрия собирает друзей». Программа праздника

Гулянья традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую.

ПРОГРАММА мероприятий республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)

10 – 11 июля 2021 г. агрогородок Александрия Шкловского района 

10 июля (суббота)

11.00 – 24.00Работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:

Зроблена ў Беларусi – выставка продукции ОАО “Минский тракторный завод”

Ручнік народнага адзінства – праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий

“Александрыйская гасцiна

“Гандлёвая суполка”

Свята кнiгi

Молодежная площадка Талака” с творческим проектом “Час выбраў нас”

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект Властелин села

Кiрмашовыя забавы

Республиканское соревнование по пауэрлифтингу – силовое троеборье

15.00-16.00

17.30-18.30

“У гасцях у казкі” – развлекательно-игровая площадка для детей с показом детского спектакля “Медвежонок Рим-Цы-Цы” Могилевского областного театра кукол
13.00 – 14.00

16.00 – 17.00

18.30 – 19.30

“Свята цырка” – работа цирка-шапито, эстрадно-цирковые представления и шоу различных цирковых жанров рядом с шатром, работа фотозоны и ярмарки-продажи сувенирной и кондитерской продукции для детей
11.00 – 21.00Работа экспозиций Малая радзіма” с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, и Тканае неба Александрыі”

ГУО Александрийская средняя школа Шкловского района. Краеведческий музей

16.00 – 18.00Дзень адчыненых дарог” – областная тематическая площадка, посвященная 85-летию со Дня образования Государственной автомобильной инспекции Республики Беларусь

Площадка возле учебно-спортивного центра «Александрия» ГУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы с населением Шкловского района»

 

Малая концертная площадка

11.00 – 12.00     Концертная программа “Галасы будучыні” с участием юных талантов Могилевщины – воспитанников продюсерских центров “Ступени”, “Ангелы добра”, Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь театра-студии “Радуга” и солистов Могилевской областной филармонии

12.15 – 13.15     Концерт “Люблю Беларусь” коллективов национальных общественных объединений

В концерте примут участие коллективы из всех областей и г.Минска

13.20 – 14.20     Мюзикл на основе народных обрядовых стилизованных песен и мелодий, а также авторских произведений “Вянок на вадзе” с участием коллективов и исполнителей Могилевской области.

Волшебная история о любви, дружбе и великой силе древнего сокровища, которая случилась в купальскую ночь на берегу Днепра. Автор поэтического текста – Алена Белоножко

14.30 – 14.50     Выступление творческих коллективов Дворца культуры Минского тракторного завода

15.00 – 15.30     Группа Jazz City Band (г.Могилев)

15.40 – 16.20     Церемония награждения победителей и участников республиканского семейного сельскохозяйственного проекта Властелин села

16.30 – 17.00     Концертная программа Святочнае колаГруппа Весялуха NEW&band (г. Могилев)

17.00 – 17.30     Церемония открытия республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)

17.30 – 17.45     Показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей, входящих в состав концерна “Беллегпром”

18.00 – 18.30     Обладатель государственной награды медали Франциска Скорины Ольга Горничар с программой Неба над Магілёўшчынай”

Демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОСААФ им.А.М.Кулагина (во время концерта)

18.30 – 19.30     Концерт заслуженной артистки Республики Беларусь Виктории Алешко, группы “Галасы Зместа”

19.30 – 20.30     Концерт-караоке, посвященный Году народного единства Песні, якія нас яднаюць….
В программе прозвучат песни белорусских исполнителей и коллективов, песни советской эстрады, получившие широкое признание у публики по всему советскому и постсоветскому пространству: ВИА ПеснярыВерасыСябры, а также В.Вуячича, Я.Евдокимова, и многие другие композиции, полюбившиеся белорусам разных возрастов и поколенийв исполнении солистов Могилевской областной филармонии

 

Главная концертная площадка

21.00 – 23.00     ”Главный концерт“ – ”народное“ шоу ”Песні маёй краіны“ (”По заявкам жителей Александрии)

23.00 – 23.05     Праздничный фейерверк

 

 

11 июля (воскресенье)

Малая концертная площадка

23.30 – 02.00     Танцевальная шоу–программа Дискотека 80-90-х. По–новому! с участием артистов Могилевской области, лучших ди-джеев Беларуси

 

* В программе возможны изменения

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