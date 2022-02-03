Александра Зорина: «Только труд является настоящим мерилом ценностей общества»

Александра ЗОРИНА, второй секретарь Бобруйского ГК ОО «БРСМ» о Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию:

– За несколько часов белорусы смогли услышать самые важные и необходимые посылы. Нам напомнили о ценности мира в нынешней геополитической обстановке и нарастающем давлении Запада. О важности исторической памяти. О недопустимости повторения страшных событий Великой Отечественной войны. О сохранении правдивой истории той страшной войны. Нельзя забывать, какую цену наш народ заплатил за мирное небо над головой. И каждый из нас несет ответственность за наше будущее.

В Послании каждый нашел тему, которая чуть больше других откликнулась в душе. Лично для меня было важно услышать из уст Главы государства о молодежи и о том, что без упорного труда не достичь успеха. И только труд является настоящим мерилом ценностей общества.