Александра Зорина о ежегодном Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию
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Александра Зорина, второй секретарь Бобруйского ГК ОО "БРСМ" : "Сегодня я впервые буду присутствовать на обращении Президента с Посланием. Для меня это очень трепетно и ответственно. Интересно, что скажет Президент перед таким важным событием, как Референдум. Значимо и то, что в нашей стране молодёжь имеет возможность активно принимать участие в политической жизни страны, к нашему мнению прислушиваются и это важно".
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