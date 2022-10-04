Александр Студнев утвержден в должности председателя Могилевского горисполкома

На внеочередной сессии Могилевского городского Совета депутатов единогласно утвержден в должности новый председатель городского исполнительного комитета Александр Студнев. Накануне его кандидатуру согласовал Президент Беларуси, передает БЕЛТА.

Кандидатуру нового руководителя представил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. По его словам, на эту должность рассматривались несколько человек, однако после всестороннего изучения выбор остановился именно на Александре Студневе. "Александр Викторович - опытный человек и руководитель, который хорошо разбирается во многих вопросах, в том числе в хозяйственной деятельности, - подчеркнул губернатор. - Он поработал на государственной службе, прошел хорошую школу на уровне республики, после чего многое воспринимают по-другому и находят нужное решение. Считаю, что он полностью подготовлен к этой работе".

Остановился Анатолий Исаченко и на трудовой биографии нового председателя Могилевского горисполкома. Александр Студнев окончил в 1997 году Белорусскую государственную политехническую академию, в 2011-м - Академию управления при Президенте. Свою трудовую деятельность начал с мастера, а затем прораба могилевского стройтреста №12. С 2017 по 2022 год работал в должности председателя Бобруйского горисполкома. За это время ему вместе с командой единомышленников удалось сделать многое: в Бобруйске был построен ряд значимых социальных объектов, улучшились показатели социально-экономического развития и город вышел на безубыточную работу. Так, количество убыточных предприятий за время работы Александра Студнева в должности мэра снизилось с 26 до 9.

Новый председатель Могилевского горисполкома выразил благодарность за оказанное доверие и поддержку главе государства и председателю Могилевского облисполкома. "Уверен, что все поставленные задачи и напутствия будут выполняться в полном объеме и в положенные сроки, - отметил он. - Отмечу, что огромная работа проделана прежним председателем Владимиром Цумаревым. Однако есть понимание, что время не стоит на месте и предстоит сделать еще больше. Наша общая задача - работать на благо города, области и страны".

Анатолий Исаченко поблагодарил депутатский корпус за единогласную поддержку кандидатуры Александра Студнева, вручил ему удостоверяющий документ, поздравил и пожелал плодотворной работы. Слова благодарности прозвучали и в адрес Владимира Цумарева. Губернатор подчеркнул, что его стараниями сделано много объектов социальной инфраструктуры, которые стали украшением и визитной карточкой областного центра. Тем не менее должна быть ротация кадров, которая становится неотъемлемой частью продуктивной работы.

"Вся моя трудовая деятельность за небольшим исключением связана с Могилевом, - подчеркнул Владимир Цумарев. - Была возможность получить опыт в Минске, но я вернулся в родной город. Шаг за шагом, более 30 лет, я трудился в органах исполнительной власти. Мне приходилось постоянно сталкиваться с жизнью могилевчан, городом и его проблемами. Поэтому я очень благодарен всем за проделанную работу, а также за то, что мы вместе формировали образ нашего родного города. Уверен, сложившиеся в областном центре традиции будут не только сохранены, но и приумножены".